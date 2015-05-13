Китайская экономика в апреле не оправдала ожиданий

Слабые результаты стали ожидаемы после того, как Центробанк сократил в воскресенье процентные ставки в третий раз за полгода, чтобы снизить стоимость заемных средств для компаний и подстегнуть экономическую активность, пишет Рейтер.

Аналитики, опрошенные агентством, ожидали роста промпроизводства на 6,0 процента после повышения на 5,6 процента в марте, которое было самым слабым со времен мирового финансового кризиса.

Инвестиции в основные средства увеличились на 12 процентов в январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило Национальное бюро статистики в среду. Это слабейший показатель с декабря 2000 года. Экономисты ожидали роста на 13,5 процента.

Розничные продажи повысились в прошлом месяце на 10 процентов при прогнозе роста на 10,5 процента.

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Экономика Китая выросла на 7 процентов в первом квартале 2015 года, и апрельские данные подтверждают, что вторая мировая экономика продолжает терять темпы во втором квартале.

Аналитики ожидают, что регуляторы снова сократят процентные ставки и требования к банковским резервам в ближайшие месяцы. Источники также говорили Рейтер ранее в мае, что правительство может увеличить государственные расходы, чтобы поддержать рост.