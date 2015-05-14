Крупный производитель лекарств «Биофарма» приостанавливает производство

Компания с иностранными инвестициями ЧАО «Биофарма» приостанавливает производство лекарств из-за невозможности получить новую лицензию на экспорт своей продукции.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Согласно полученной информации, производитель фармпрепаратов уже более 9 месяцев не может получить новую лицензию на поставки своей продукции за границу. "Срок предыдущей экспортной лицензии истек 31 декабря 2014 года. Компания «Биофарма» обратилась в Министерство охраны здоровья Украины заблаговременно с просьбой о выдаче новой лицензии. Невозможность экспортировать с 1 января 2015 года ставит под угрозу рабочие места 500 работников предприятия", - заявляет "Биофарма".

В пресс-релизе отмечается, что сегодня украинские компании ищут новые рынки сбыта для обеспечения своей жизнеспособности и стабильных отчислений в госбюджет. «Мы заключили соглашения с партнерами в Грузии, Монголии, Вьетнаме, Азербайджане, Казахстане и т.д. на сумму 7,5 миллиона долларов США, но нам уже девятый месяц не дают разрешение на экспорт. Мы развивали эти экспортные рынки последние три года, и если препараты не будут отгружены в мае, мы потеряем эти рынки навсегда», - заявил председатель правления компании «Биофарма» Александр Маковский.

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По его словам, сейчас на складах предприятия накопились значительные остатки препаратов из плазмы крови, стоимость которых составляет 4 миллиона долларов США. "В течение следующих 7 дней мы будем вынуждены остановить производство и утилизировать эту продукцию, поскольку ее невозможно будет продать или переработать для другого рынка сбыта до истечения срока годности", - пояснил Маковский.

По его прогнозам, в течение 2015 года «Биофарма» потеряет около 10 миллионов долларов США. Иностранные же партнеры угрожают компании штрафными санкциями, отметил Маковский.

Справка УНИАН. «Биофарма» - одно из крупнейших фармацевтических предприятий Украины, которое специализируется, в частности, на переработке донорской крови и производстве препаратов из ее компонентов. Иностранными акционерами компании являются американская компания Horizon Capital, соучредителем которой является министр финансов Наталья Яресько, и голландский инвестиционный банк FMO.