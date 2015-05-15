СМИ: Франция предлагает €785 миллионов за разрыв контракта по Mistral, РФ хочет больше

Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в сфере военно-технического сотрудничества.

Инициатива французской стороны, по информации издания, предусматривает возврат России 785 миллионов евро при условии, что Москва разрешит продажу кораблей любой третьей стороне без всяких оговорок. Кроме того, французы предложили разделить риски и расходы, связанные с демонтажом с кораблей российского оборудования, поставленного на них в ходе строительства.

В настоящее время данные предложения рассматриваются в Белом доме, Минобороны и других ведомствах, причастных к контракту, рассказали источники.

В то же время источники утверждают, что Минобороны РФ не устраивает сумма предлагаемых к возврату средств. В военном ведомстве оценивают «убытки и расходы», понесенные в связи со строительством и содержанием «Мистралей», в 1,163 миллиарда евро.

В частности, Россия намерена получить помимо уплаченного аванса в размере 892,2 миллиона евро средства, потраченные на обучение экипажей вертолетоносцев, строительство инфраструктуры для их базирования во Владивостоке и работы по созданию палубных вертолетов Ка-52К. Кроме того, Москва полагает, что демонтаж оборудования должен проводиться за счет французской стороны.

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Судостроительная компания DCNS, занимавшаяся строительством «Мистралей», также настаивает на том, что контракт стал недействительным в связи с форс-мажором. Российская же сторона намерена воспользоваться, по французскому законодательству, правом обратной покупки, при которой Париж обязан будет выкупить корабли. При этом Россия будет вправе выставить любую финальную цену без каких-либо обоснований ее структуры.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, по сведениям издания, уже сообщил генеральному секретарю по обороне и национальной безопасности Франции Луи Готье, уполномоченному вести переговоры, о том, что Москва недовольна предложением Парижа. В настоящее время российская сторона разрабатывает ответные предложения.