«Антонов» продал Саудовской Аравии право на производство своего самолета

Саудовская компания «Taqnia Aeronautics» подписала Соглашение с ГП «Антонов» о разработке и производстве легкого транспортного самолета (Ан−132) в Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что согласно данному Соглашению, научно−технологический центр имени короля Абдулазиза (KACST), компания «Taqnia Aeronautics» и ГП «Антонов» выполнят доработку существующей модели самолета (Ан−32) с целью обеспечения прироста характеристик самолета относительно полезной нагрузки, дальности полета и взлетных параметров.

Читайте также «Антонов» обкатывает новый Ан-178 – готов продать дюжину Азербайджану и Китаю

"Мероприятия по доработке также будут включать в себя доработку кабины экипажа с использованием комплексных современных навигационных приборов американского производства, что позволит экипажу выполнять более сложные задачи, а также доработку многих других элементов, которые значительно улучшат возможности самолета по сравнению с его старой версией. Новая модель самолета будет носить название Ан−132 и Саудовская Аравия также будет иметь право интеллектуальной собственности и обладать конструкторскими чертежами на самолет", - отмечается в сообщении.

Справка: «Taqnia Aeronautics» − это дочерняя организация саудовской компании по вопросам развития и инвестиций (KACST), которая полностью принадлежит государственному инвестиционному фонду и финансируется Советом по вопросам экономических отношений и развития, которую возглавляет Его Королевское Высочество Принц Мохаммед бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд (второй) Наследный Принц, Министр обороны и Специальный Советник хранителя Двух Святынь. Компания «Taqnia Aeronautics» занимается вопросами передачи и развития технологий, а также вопросами инвестиций в различных сферах деятельности в Королевстве СА, задачей которой является поддержка и развитие национальной экономики