Власти России признали системный кризис в космической отрасли

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин, курирующий космическую отрасль, прокомментировал аварию ракеты-носителя «Протон-М» и объяснил это кризисом в отрасли

«Аварии — это следствие системного кризиса в отрасли, из которой Роскосмос еще не вышел», — написал он на своей странице в TwitLonger и заверил, что реформа будет проведена «твердо и последовательно», сообщает РБК.

Вице-премьер напомнил, что подобные аварии уже имели место. «То, что произошло вчера с «Протоном», точь-в-точь уже губило эти же ракеты в 1988 и 2014 году. Тогда работали аварийные госкомиссии, принимались масштабные меры, но... опять авария», — написал он. По словам Рогозина, больше у специалистов права на ошибку нет, а «причину надо найти и внести необходимые конструктивные изменения».

Гражданам он посоветовал «не гнобить спецов», а набраться терпения. «Нужно найти и исправить ошибку, а не дубинкой над головой конструктора размахивать», — добавил Рогозин.

По его словам, 19 мая в Госдуме состоится первое чтение законопроекта о госкорпорации.

Очередная авария «Протона» произошла 16 мая. Аппарат должен был вывести на орбиту мексиканский спутник MexSat-1, однако незадолго до отделения от ракеты разгонного блока произошла нештатная ситуация. Обломки ракеты сгорели в атмосфере.

По предварительной информации, причиной аварии стал отказ рулевых двигателей третьей ступени. По этой же причине летом прошлого года был потерян при запуске спутник «Экспресс-АМ4Р».

Всего за период с 2010 по 2014 годы «Протоны-М» потерпели несколько аварий, в результате которых было утрачено шесть российских спутников.