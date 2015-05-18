Украинские металлурги за квартал потеряли 21 миллиард гривень

Металлургическая отрасль Украины, по предварительным данным, по итогам января-марта нарастила убытки (отрицательный финансовый результат до налогообложения) на 65,3%, или на 8,3 млрд грн по сравнению с 1 кварталом 2014 года - до 21 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических предприятий «Металлургпром».

«Финансовый результат от операционной деятельности составил 6,5 млрд грн против (-) 1,5 млрд грн в 1 квартале 2014 года, но из-за потерь от курсовой разницы (при переоценке валютных заемных средств и процентов по ним) получен отрицательный финансовый результат до налогообложения», - говорится в сообщении «Металлургпрома».

По данным объединения, чистый доход (выручка) от реализации металлургической продукции за указанный период увеличился на 21%, или на 7,6 млрд грн и составил 43,7 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, металлургическая отрасль Украины, по итогам 2014 года нарастила убытки (отрицательный финансовый результат до налогообложения) по сравнению с 2013 годом на 84,4%, или на 10,3 млрд грн - до 22,5 млрд грн.