Спад промпроизводства в Украине ускорился до 21,7%

Спад промышленного производства в Украине в апреле 2015 года по сравнению с апрелем 2014 года ускорился до 21,7% с 21,1% месяцем ранее, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

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По информации Госстата, по сравнению с мартом 2015 года промпроизводство в апреле сократилось на 2%, в то время как месяцем ранее, в марте к февралю, - выросло на 9,6%.

С начала года, в январе-апреле, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства составил 21,5%.

Рост производства в апреле 2015 года в годовом выражении, к апрелю 2014 года, не зафиксирован ни в одной из отраслей промышленности.

По сравнению с предыдущим месяцем, мартом, показатели выросли в производстве компьютеров и электроники - на 39,6%, добыче каменного и бурого угля - на 10,9%, металлургическом производстве – на 5,3%, производстве мебели, производстве кокса – на 4,2%, машиностроении – на 2,6%, производстве резиновых изделий – на 1,4%.

Наибольшее падение в апреле 2015 к апрелю 2014 года зафиксировано в добыче каменного и бурого угля - на 56,1%, в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - на 43,6%, производстве автотранспортных средств – на 31,7%.

По сравнению с предыдущим месяцем падение в апреле зафиксировано в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 14,8%, в фармацевтике - на 12,6%, производстве химических веществ – на 12,1%.

Как сообщал УНИАН, спад промышленного производства в Украине в марте 2015 года по сравнению с мартом 2014 года замедлился до 21,1%

По сравнению с февралем 2015 года промпроизводство в марте выросло на 9,6%, в то время как месяцем ранее, в феврале к январю, - упало на 1,6%. С начала года, в январе-марте, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства составил 21,4%.

В 2014 году по сравнению с 2013 годом промпроизводство в Украине снизилось на 10,7%, в 2013 году - на 4,7%, в 2012 году – на 0,5%.