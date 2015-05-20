Россиянам грозит дефицит бытовой химии и косметики

В России 1 июня вступают в силу поправки в закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя — они снижают порог содержания спирта в продукции, для производства и продажи которой надо получать лицензию. Сейчас этот порог — 1,5%, будет — 0,5%.

Для участников рынка это означает, что они должны получить лицензию Росалкогольрегулирования на производство и продажу и установить систему учета (ЕГАИС).

Но главное, непонятно, что делать с уже произведенной продукцией с содержанием спирта 0,5–1,5% — можно ее продавать или нельзя. Под действие закона могут попасть жидкие средства для стирки, кондиционеры для белья, средства для мытья посуды, чистящие средства, освежители воздуха всех видов, клеи, вакса и крем для обуви, полироли, репелленты и даже влажные салфетки. Большая часть — бытовая химия, но есть, например, и дезодоранты, которые производят косметические фирмы, пишет РБК.

Производители обратились к вице-премьеру РФ Александру Хлопонину, который курирует в правительстве алкогольную отрасль, с просьбой отложить вступление в силу поправок и дать официальные разъяснения по поводу оборота продукции, произведенной или импортированной до 1 июня 2015 года.

ЕГАИС и госрегулирование алкоголя уже доставляли проблемы производителям парфюмерии и косметики. Они стали побочными жертвами в 2006 году: почти четверть их продукции была спиртсодержащей. Парфюмерам пришлось не только покупать аппаратуру для ЕГАИС, но и получать отдельную лицензию на торговлю этой продукцией. К октябрю, когда складские запасы парфюмеров закончились, требованиям закона соответствовало только 10% оптовиков. Рынок встал, и государству в срочном порядке пришлось выводить их из-под действия ЕГАИС.

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Какой доли продукции коснутся изменения — понять сложно, ведь речь идет об очень тонкой грани 0,5 и 1,5% содержания спирта, говорит председатель правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Татьяна Пучкова. На многих этикетках сейчас содержание спирта указано как «не более» или «до» 1%. Даже у самих компаний не всегда есть статистика, сколько продуктов содержат спирт в доле 0,5–1,5%, говорит Пучкова.

Потери отрасли от поправок Пучкова оценивает в 2,5 млн руб. на одну компанию. «Это расходы только на покупку производителями лицензии за 800 тыс. руб. и на установку ЕГАИС», — уточняет она.

По оценке одной из крупнейших компаний-производителей бытовой химии и косметики, потери только в одной товарной категории — жидких средств для стирки — составят более 1,35 млрд руб.