У Фирташа окончательно забрали Иршанский ГОК

Соответствующее постановление суд принял 12 апреля 2015 года, пишут «Наши деньги».

Суд установил, что в сентябре 2004 года ФГИ заключил с ЗАО «Крымский титан» договор аренды имущества ГОКа на пять лет без права выкупа. В январе 2012 года стороны продлили действие договора до сентября 2014 года, при этом договорились подписать его «задним числом» – с сентября 2009 года.

За три месяца до окончания срока аренды ФГИУ попросило арендатора начать процесс подготовки возврата имущества. Но «Крымский титан» в ответ заявил о желании воспользоваться своим первоочередным правом аренды, и Фонд ему отказал.

Представитель ФГИ в суде сообщил, что на основании поручения премьер-министра Арсения Яценюка было принято решение, что после окончания срока аренды имущество комбината будет использоваться для собственных нужд.

Поэтому сегодня комбинат подчиняется в своей работе Министерству экономического развития и торговли, а право на его имущество принадлежит государственному предприятию «Объединенная горно-химическая компания”.

Рассмотрев дело, Высший хозяйственный суд согласился с решениями судов предыдущих инстанций, что имущественный комплекс Иршанского государственного ГОК» в аренду сегодня не передан и остается в государственной собственности. А поэтому постановил отклонить иск “Юкрейниан Кемикал Продактс” (так с марта 2015 года после смены регистрации называется «Крымский титан») о нарушении его права на первоочередную аренду комбината.

Напомним, “Юкрейниан Кемикал Продактс” входит в Group DF Дмитрия Фирташа, под контролем которого до сентября 2014 года находились два крупнейших в стране производителя ильменитовой руды – Иршанский горно-збагачувальнйи комбинат и Вольногорский горно-металлургический комбинат.

Именно их продукция была основой для производства «Крымского титана», производственные мощности которого остались в аннексированном Крыму, так и для другого предприятия – Запорожского титано-магниевого комбината. В нем 49% акций тоже принадлежит компании Дмитрия Фирташа «Толексіс Трейдинг Лимитед».