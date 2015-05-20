Промышленность России ускорила спад до 4,5%

Спад промышленного производства в РФ в годовом выражении в апреле ускорился до 4,5% с мартовских 0,6%, в месячном выражении с исключением сезонности, показатель упал на 1,6% против роста на 0,4% месяцем ранее, сообщил в среду Росстат, передает Прайм.

За первые четыре месяца текущего года индустрия также продемонстрировала снижение - на 1,5%.

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В марте промпроизводство в РФ в годовом выражении замедляло спад до 0,6% с 1,6% в феврале после роста на 0,9% в январе. По итогам первого квартала индустрия показала отрицательную динамику - минус 0,4%.