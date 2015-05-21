«Лугансктепловоз», подконтрольный россиянам, сменит прописку из «ЛНР» на Украину

Соответствующий вопрос внесен в повестку дня внеочередного собрания акционеров ПАО, намеченного на 15 июня текущего года.

Российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к "Лугансктепловозу" пишет, что основная причина смены прописки — трудности с ведением хозяйственной деятельности на территории непризнанной ЛНР. "Сейчас ПАО фактически лишено возможности совершать какие-либо финансовые операции: невозможно расплачиваться с поставщиками, 80% из которых — украинские",— отметил он.

Кроме того, добавил собеседник, есть проблемы с отгрузкой готовой продукции, перебои с поставками комплектующих и сложности с возвратом экспортного НДС.

Для "Лугансктепловоза" затруднен и экспорт локомотивов в Россию. Через подконтрольную "ДНР" и "ЛНР" границу легально вывезти товары невозможно: украинских таможенников там нет, а для вывоза через другие пункты пропуска необходимо провезти локомотивы через линию разграничения сторон. По данным ФТС РФ, последние поставки в Россию "Лугансктепловоз" осуществлял в январе.

Примеру "Лугансктепловоза" могут последовать и другие зарегистрированные на территории «ЛНР» и «ДНР» предприятия. В Group DF Дмитрия Фирташа не стали комментировать ситуацию с регистрацией химических заводов "Стирол" (Горловка) и северодонецкого "Азота", находящихся в этой зоне. Но оба предприятия, в отличие от "Лугансктепловоза", уже давно почти не функционируют. В "Мечеле" (владеет также простаивающим Донецким электрометаллургическим заводом) ситуацию также не комментируют.