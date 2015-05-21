General Motors перенесет сборку Opel из России в Беларусь

General Motors запустила производство модели Opel Mokka на мощностях белорусского ЗАО «Юнисон». Вчера в Минске состоялась презентация конвейерной сборки автомобиля. Объем выпуска стороны не раскрывают, но известно, что машина будет продаваться в том числе на российском рынке.

Речь идет об ограниченной серии, белорусская сборка Mokka будет продаваться в России до конца 2015 года, заявил РБК представитель российского офиса GM.

GM, недавно объявившая о прекращении продаж в России автомобилей Opel и массовых моделей Chevrolet в конце 2015 года, сейчас распродает остатки склада и постепенно замораживает производственные мощности. В феврале была остановлена сборка на мощностях калининградского «Автотора», до конца июня компания законсервирует завод в Санкт-Петербурге. Mokka — самая популярная модель Opel, в прошлом году на нее пришлось около трети продаж марки в России — 22,8 тыс. штук. Белорусский аналог нужен для поддержания продаж автопроизводителя в России после консервации местных мощностей.

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Сейчас на «Юнисоне» собирают небольшие партии французских Peugeot и Citroen, а также китайские седаны Zotye Z300. О совместной работе с GM белорусская компания договорилась два года назад. В сентябре 2014 года власти Беларуси и американский автоконцерн согласовали график локализации: к 1 января 2017 года — не ниже 30%, к 1 июля 2018 года — 50% и более. Собранные на территории Беларуси автомобили могут ввозиться в Россию без уплаты таможенной пошлины в рамках Таможенного союза.

По словам источников среди российских автопроизводителей, на Таможенный союз распространяются и условия российского соглашения GM о промсборке, которое сейчас приостановлено, но не разорвано. То есть, поясняют собеседники, американцы смогут пользоваться льготным таможенным режимом при ввозе на территорию Беларуси машино-комплектов. Аналогичные льготы компания может получить и отдельно по соглашению с Беларусью. Себестоимость производства там может быть ниже, чем в России, в силу более дешевой рабочей силы и особых налоговых преференций для иностранных компаний.

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Но на Mokka планы GM по развертыванию производства в Беларуси не ограничиваются. К сентябрю автоконцерн может наладить там сборку автомобилей премиум-класса, в том числе Cadillac (сейчас собираются в Питере), продажи которых в России продолжатся после ухода Opel и Chevrolet и консервации российских мощностей.