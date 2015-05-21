Под Киевом построят мусороперерабатывающий завод за €40 миллионов

В Белоцерковском районе построят мусороперерабатывающий завод стоимостью 40 млн евро, который предусматривает переработку твердых бытовых и промышленных отходов в биотопливо.

Как сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации, в Белоцерковской РГА был подписан меморандум о сотрудничестве по строительству завода с компанией Emic-Steam.

«Подписание документа стало первым шагом в реализации проекта по строительству мусороперерабатывающего завода. А этот вопрос является одним из самых актуальных для района, поскольку здешняя городская свалка рассчитана лишь до 2019-2020 года», – говорится в сообщении.

Мусороперерабатывающий завод будет полностью оснащен немецким автоматизированным оборудованием и позволит создать 25-30 рабочих мест, при этом, согласно сообщению, строительство и оснащение оборудованием обойдется в 40 млн евро.

Как отметил генеральный директор компании Emic-Steam Александр Коржов, этот завод станет первым проектом в Украине и на просторах СНГ, а всего в мире таких предприятий насчитывается чуть более 30.

«Предприятие предусматривает полную утилизацию отходов, а его конечным продуктом будет альтернативное топливо», - цитирует Коржова пресс-служба.

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Справка УНИАН. Emic-Steam – компания, специализирующаяся на разработке, внедрении и популяризации инновационных энергосберегающих технологий. Основной деятельностью является реализация крупных проектов в области энергоэффективности и экологической безопасности.