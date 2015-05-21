Китай хочет устанавливать двигатели «Мотор Сич» на создаваемый совместно с РФ вертолет

Китай хочет устанавливать двигатели Д-136 украинской компании «Мотор Сич» на создаваемый совместно с РФ новый тяжелый вертолет.

Об этом сообщил глава холдинга «Вертолетов России» Александр Михеев, передает РИА Новости.

По его словам, сотрудничество с Украиной по указанному проекту напрямую обсуждает Китай, а не Россия. В данном проекте Китай - главная сторона по проектированию и созданию вертолета, пояснил руководитель «Вертолетов России».

«В конце года должны подписать контракт. Рынок оценивается не менее чем в 200 вертолетов», - сказал Михеев.

По его словам, речь идет о трехстороннем партнерстве - РФ, Китая и Украины.

«Мы будем равноправными партнерами в трехстороннем партнерстве - участвуют китайские компании, украинская компания «Мотор Сич» с двигателем Д-136 и «Вертолеты России» с КБ Миля», - сказал глава холдинга.

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Справка УНИАН. ПАО «Мотор Cич» (Запорожье) – одно из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. Предприятие производит детали для 95% эксплуатируемых в России авиационных двигателей.