Украина поднялась в рейтинге производителей стали

Об этом сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

По итогам 4 месяцев текущего года Украина сократила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 29,8%, - до 7,081 млн тонн, заняв в мировом рейтинге производителей стали 12-ю позицию.

Также сообщается, что по итогам апреля лидерство в рейтинге мировых производителей стали сохранил Китай с показателем 68,9 млн тонн (падение на 0,7% к апрелю 2014 года).

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Далее страны в первой десятке рейтинга расположились в следующем порядке: Япония (8,4 млн тонн, -6,1%), Индия (7,4 млн тонн, +2,1%), США (6,5 млн тонн, -9,8%), Россия (6,1 млн тонн, +3,2%), Южная Корея (5,8 млн тонн, -6,6%), Германия (3,6 млн тонн, -1,9%), Бразилия (2,9 млн тонн, +4,4%), Турция (2,758 млн тонн, +3,9%) и Тайвань (2,015 млн тонн, +9,2%).

В целом в апреле 2015 года по сравнению с апрелем прошлого года 65 стран, входящих в рейтинг WSA, сократили производство стали на 1,7% - до 135,4 млн тонн.

В отчете ассоциации за январь-апрель позиции лидера также продолжает удерживать Китай – 270,1 млн тонн (снижение по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 1,3%). Далее следуют: Япония (35,1 млн тонн, -3,7%), Индия (30 млн тонн, +6,7%), США (26,3 млн тонн, -8,5%), Россия (24,3 млн тонн, +5,2%), Южная Корея (22,7 млн тонн, -5,5%), Германия (14,7 млн тонн, -2%), Бразилия (11,3 млн тонн, +1,6%), Турция (10,4 млн тонн, -6,5%), Тайвань (7,86 млн тонн, +7,9%), а Италия заняла 11 строчку (7,8 млн тонн, -9,6%).

В январе-апреле 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года 65 стран, входящих в рейтинг WSA, снизили производство стали в целом на 1,7% - до 536,5 млн тонн.

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Как сообщал УНИАН, сокращение производства стали в Украине наблюдается из-за остановки ряда металлургических предприятий на Донбассе в результате военных действий, спровоцированных Россией.

По итогам 2014 года Украина заняла 10-е место в списке крупнейших производителей стали, однако сократила ее выплавку на 17,1% по сравнению с 2013 годом - до 27,170 млн тонн.