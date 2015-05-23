General Motors грозит штраф более $1,2 миллиарда за сокрытие данных об опасных дефектах авто – NYT

Министерство юстиции США обвиняет автомобильный концерн General Motors в умышленном сокрытии дефектов в системе зажигания, что послужило причиной смерти 104 человек.

За данные действия компанию General Motors могут обязать к выплате штрафа на сумму более 1,2 млрд дол, сообщает со ссылкой на свои источники The New York Times, передает ZN.ua.

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Неполадка в системе зажигания приводила к произвольному отключению двигателя во время движения, что вызывало сбой в тормозной системе и отключение устройств безопасности.

Первые ДТП со смертельным исходом, которые могли произойти из-за данных скрытых General Motors дефектов, произошли еще в 1990-е годы. Однако масштабные отзывы автомобилей с неисправной системой зажигания компания начала только в феврале 2014 года.