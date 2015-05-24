Авдеевский коксохим снова прекратил работу
Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ) остановлен после массированного артиллерийского обстрела со стороны боевиков.
Об этом сообщает сайт предприятия.
Это уже второй массированный обстрел завода за последние несколько дней - на территории завода разорвалось более 40 снарядов. Жертв и пострадавших среди сотрудников нет.
Предприятие имеет серьезные разрушения в коксовом и углеподготовительном цехах. Снарядами перебиты все четыре высоковольтных ввода, питающие Авдеевский коксохим.
Читайте такжеВ Авдеевке в результате обстрела коксохимического завода погиб рабочийВ срочном порядке предприятие было остановлено, выдача кокса прекращена. Работы по восстановлению энергоснабжения завода начнутся после стабилизации ситуации.
По данным главы Донецкой областной гражданско-военной администрации Александра Кихтенко, обстрел завода велся из реактивной артиллерии - систем "Град" или "Смерч".