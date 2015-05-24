Авдеевский коксохим снова прекратил работу

Об этом сообщает сайт предприятия.

Это уже второй массированный обстрел завода за последние несколько дней - на территории завода разорвалось более 40 снарядов. Жертв и пострадавших среди сотрудников нет.

Предприятие имеет серьезные разрушения в коксовом и углеподготовительном цехах. Снарядами перебиты все четыре высоковольтных ввода, питающие Авдеевский коксохим.

Читайте такжеВ Авдеевке в результате обстрела коксохимического завода погиб рабочийВ срочном порядке предприятие было остановлено, выдача кокса прекращена. Работы по восстановлению энергоснабжения завода начнутся после стабилизации ситуации.

По данным главы Донецкой областной гражданско-военной администрации Александра Кихтенко, обстрел завода велся из реактивной артиллерии - систем "Град" или "Смерч".