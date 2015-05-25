Авдеевский коксохим возобновил работу – пресс-центр АТО

Об этом рассказал спикер пресс-центра АТО Леонид Матюхин, сообщает 112.ua.

"После тяжелых обстрелов, которые были раньше, коксохимический завод Авдеевский возобновил свою работу. Это очень важно, там людям нужна работа", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ) был остановлен после массированного артиллерийского обстрела со стороны боевиков. Предприятие имеет серьезные разрушения в коксовом и углеподготовительном цехах. Снарядами были перебиты все четыре высоковольтных ввода, питающие Авдеевский коксохим.