Американская компания в обход санкций решила собирать вертолеты в России

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) предпринимает очередную попытку наладить в РФ выпуск легких вертолетов, традиционно отсутствующих в линейке российского авиапрома. УЗГА, 48,6% акций которого принадлежит Объединенной двигателестроительной корпорации находящегося под санкциями "Ростеха", подписал соглашение с американской Bell Helicopter о сборке в России. До сих пор все подобные проекты заканчивались на этапе обсуждений, пишет "Коммерсант".

Американская Bell Helicopter подписала с УЗГА соглашение о лицензионной сборке новейшей модификации легкого однодвигательного вертолета Bell 407GXP. Bell впервые передает сборку своего вертолета за рубеж. Как рассказал "Ъ" гендиректор УЗГА Вадим Бадеха, первые три вертолета планируется собрать в Екатеринбурге уже в этом году, их используют для сертификации производства, а затем может купить Росавиация для одного из летных училищ.

При полной локализации, уточнил топ-менеджер, в производство может быть вложено 500-600 млн руб., в соглашении нет ограничений по объемам выпуска. Дополнительная сертификация этого типа вертолета не потребуется: его американская версия уже эксплуатируется в РФ. Сейчас вертолет оценивается в сумму от $5 млн.

УЗГА на своем сайте заявляет, что входит в "Оборонпром" — холдинг находящегося под санкциями США "Ростеха". Но в другой структуре последнего, Объединенной двигательной корпорации, уточнили, что владеют лишь 48,6% акций УЗГА, остальное — у частных инвесторов (в основном, по данным базы СПАРК, у НК-банка). Вадим Бадеха уверяет, что риск применения санкций к проекту отсутствует, поскольку "предварительные согласования с американской стороны" получены.

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Это не первый проект локализации производства авиатехники на УЗГА: в 2013 году началась сборка учебно-тренировочных однодвигательных четырехместных самолетов DA40 NG из комплектов австрийской Diamond Aircraft.

В РФ производство вертолетов сконцентрировано в холдинге "Вертолеты России" "Ростеха", но это более тяжелые модели, в основном военные. По данным Минпромторга, в 2014 году было поставлено 257 военных и лишь 14 гражданских вертолетов. Эксперт портала Aviation Explorer Владимир Карнозов отмечает, что в России уже было несколько попыток создать легкий вертолет.