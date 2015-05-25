Авдеевский коксохимический завод приостанавливает работу на 10 дней – депутат

Авдеевский коксохимический завод приостанавливает работу как минимум на 10 дней, и дальнейшая работа завода зависит от ремонта линий света и воды.

Об этом сообщает народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Егор Фирсов в Twitter.

«Авдеевский завод #АКХЗ приостанавливает свою работу на 10 дней. Дальнейшая работа завода зависит от ремонта линий света и воды», - написал он.

Авдеевский завод #АКХЗ приостанавливает свою работу на 10 дней. Дальнейшая работа завода зависит от ремонта линий света и воды. #АТО — Егор Фирсов (@Firsov_Donetsk) May 25, 2015

Как сообщал УНИАН, пресс-офицер штаба АТО Леонид Матюхин ранее заявил, что Авдеевский коксохимический завод возобновил работу после мощных обстрелов боевиков.

«После тяжелых обстрелов, которые были раньше, коксохимический завод Авдеевский возобновил свою работу. Это очень важно, там людям нужна работа», - сказал он.

Читайте такжеБоевики обстреляли Авдеевский коксохимический завод из РСЗО - ОДА

В свою очередь координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук сообщал, что Авдеевский коксохимический завод на протяжении выходных, 23-24 мая, был обстрелян из ствольной артиллерии (на территории завода зафиксированы разрывы более 70 снарядов). В результате чего предприятие было вынуждено прекратить работу.