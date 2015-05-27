Последствия дружбы с Россией: 80% предприятий Беларуси сократили рабочую неделю

Минский завод холодильников, который входит в ЗАО «Атлант», до 1 июня останавливает конвейер, за простой рабочим выплатят 2/3 заработка, передает Naviny.by со ссылкой на работника предприятия.

По его словам, с начала апреля этого года на предприятии была введена четырехдневка. Последние две недели апреля производство стояло. С начала мая вновь вернулись четырехдневки, но всю последнюю неделю завод находится на простое. С 1 июня будет возвращена пятидневка. График работы на июнь уже сверстан.

Минский завод холодильников — не единственное в Беларуси предприятие, которое останавливало конвейер. В этом году такое решение было принято на Минском автомобильном заводе и Могилевском вагоностроительном заводе. Многие промышленные предприятия перешли на четырехдневный режим работы.

Читайте такжеЛукашенко напомнил, что идея "русского мира" - это не про БеларусьПредставитель Белорусского профсоюза работников промышленности Алексей Ваганов не видит «ничего сверхъестественного в сегодняшних реалиях». По его словам, 80% промышленных предприятий работают по четыре дня в неделю. Как правило, по пятницам на заводах объявляется простой. На его время рабочим платят 2/3 от заработка.

Причиной простоев на промышленных предприятиях Алексей Ваганов называет заметное снижение объемов продаж на внутреннем и внешнем рынках, что приводит к сокращению объемов производства. Это вынуждает руководителей предприятий переводить персонал на неполную рабочую неделю либо отправлять в отпуска.

Согласно официальным данным, по итогам первого квартала этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы промышленного производства сократились на 7,3%, экспорт товаров предприятиями Министерства промышленности — на 40,3%.

Заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации Георгий Гриц считает, что предприятия заработают в нормальном режиме, когда восстановят позиции на внешних рынках. Оптимистичным сценарием Георгий Гриц называет восстановление прежних экспортных позиций на российском рынке до конца этого года. Более реальным — к середине следующего года. При этом, подчеркивает он, непростая ситуация в промышленности возникла не на пустом месте.

«Мы нарушили базовый принцип, который предполагает, что сначала надо изучать рынки и формировать заказы, а потом производить продукцию», — отмечает экономист.