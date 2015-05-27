Авдеевский коксохим Ахметова возобновил работу после артобстрелов боевиками

По данным пресс-службы компании, для возобновления производства отремонтирован необходимый минимум пострадавшего оборудования.

«Вчера, 26 мая, специалисты компании ДТЭК совместно с заводскими энергетиками смогли восстановить три высоковольтных ввода из четырёх, питающих предприятие и город. На данный момент осуществляется стабильное энергоснабжение АКХЗ и Авдеевки», - сказано в сообщении.

В компании отмечают, что это дало возможность заводским ремонтным бригадам оперативно устранить последствия обстрелов 21 и 23 мая. В частности, уже восстановлены технологические паропроводы и вышедшие из строя подстанции, ведутся работы по герметизации газосборников батарей, ремонту водоводов градирен. Частично восстановлены объекты инфраструктуры и коммуникации железнодорожного, ремонтно-механического, коксового и углеподготовительного цехов.

Благодаря проведенным работам уже сегодня утренняя смена загрузила батареи в первом и втором коксовых цехах, возобновив производственный процесс.

В пресс-службе «Метинвеста» уточнили, что сами коксовые батареи от обстрелов и отсутствия электроснабжения не пострадали – работникам завода удалось своевременно перевести их в режим горячей консервации.

Таким образом, экстренная остановка Авдеевского КХЗ не имела негативного влияния на состояние окружающей среды.

«Утечек вредных веществ, стоков и выбросов воды не зафиксировано», - заверили в пресс-службе «Метинвеста».

Как сообщал УНИАН, начиная с июля 2014 года АКХЗ работает с перебоями, которые связаны с повреждением линий электропередач и постоянными обстрелами предприятия. Последний артобстрел завода произошел 23 мая. Как отмечали в пресс-службе АКХЗ, на территории завода разорвалось более 40 снарядов, вследствие чего предприятие сильно пострадало и было вынуждено остановить работу.

Справка УНИАН. Авдеевский коксохимический завод - крупнейшее в Европе высокотехнологичное коксохимическое предприятие. На заводе выпускается около 30 видов продукции, основной из которых является кокс для металлургии. АКХЗ входит в группу "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.

«Метинвест» - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали.