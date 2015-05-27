Украина стала наибольшим экспортером в ЕС среди стран Восточного партнерства

Украина в 2014 году поставила в страны ЕС продукции на 13,8 млрд евро, став наибольшим экспортером среди стран Восточного партнерства (42% от общего экспорта в ЕС из стран Восточного партнерства), сообщила пресс-служба представительства ЕС в Украине.

При этом экспорт из Евросоюза в Украину в 2014 году составил 17,1 млрд евро, или 52% от общего экспорта ЕС в страны Восточного партнерства.

При этом значительную часть украинского экспорта в ЕС составили сырьевые и аграрные товары, которые были поставлены на сумму в 6,8 млрд евро.

В то же время, главной составляющей импорта из ЕС в Украину стала промышленная продукция с объемами поставок в 12,9 млрд евро.

Украина в свою очередь, поставила в ЕС промышленной продукции на 6,5 млрд евро.

Читайте такжеЗона свободной торговли между Украиной и ЕС заработает с 1 января - ТускКак сообщал УНИАН, объем экспорта товаров в страны ЕС в январе-марте 2015 года, по сравнению с январем-мартом 2014 года, снизился на 33,3%, в денежном выражении – до 3,265 млрд долл., и составил 34,6% в общем объеме экспорта.

Импорт товаров из стран ЕС за этот период снизился на 23,1% - до 2,851 млрд долл., и составил 42,6% в общем объеме импорта.

Справка УНИАН. Восточное партнерство было создано в 2009 году. Оно является совместной инициативой Европейского Союза и шести стран-партнеров из Восточной Европы и Южного Кавказа: Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Республикой Молдова и Украины.

Восточное партнерство является региональным измерением европейской политики соседства после расширения ЕС в мае 2004 года и подразумевает углубление социально-экономической интеграции и сотрудничество стран-участниц.