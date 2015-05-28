Газ для промышленности снова подешевеет

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизила с 1 июня предельную цену газа для промышленных потребителей на 3% - до 6600 грн за тысячу кубометров с 6810 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на заседании 28 мая.

В НКРЭКУ сообщили, что сниженная цена не учитывает НДС, надбавки и тарифы на транспортировку.

При этом в комиссии уточнили, что конечная цена газа для промышленности с учетом НДС и транспортировки с 1 июня составит 8 974,2 грн, что выше цены для населения.

Как сообщал УНИАН, НКРЭКУ снизила с 1 мая предельную цену газа для промышленных потребителей на 5,4% - до 6810 грн за тысячу кубометров с 7200 грн.

С апреля Нацкомиссия снизила предельную цену газа для промышленных потребителей на 19% - до 7200 грн за тысячу кубометров с 8900 грн.

В конце февраля НКРЭКУ приняла решение с 1 марта 2015 года повысить предельную цену на газ для промышленных потребителей на 56% - до 8 900 грн за тыс. куб. м.