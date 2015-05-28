Западные эксперты: российский танк «Армата» - плагиат немецкого проекта 30-летней давности

О том, что проект, аналогичный «Армате», был разработан в Германии в конце 1980-х годов, пишет издание Die Welt, передает РБК.

Немецкая концепция разрабатывалась как замена танку Leopard 2, который состоит на вооружении бундесвера. «То, что кажется новым в «Армате», вовсе не ново, а все уже было придумано и сделано в Германии», — сказал Die Welt один из экспертов. Опрошенные изданием специалисты сказали, что проект не был доведен до конца из-за отсутствия желания и денег.

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Еще один эксперт, который увидел в «Армате» технические параллели с немецкими идеями и разработками, подчеркнул, что если бы проект не был заброшен, то у Германии сейчас был бы основной боевой танк, «абсолютно равный по характеристикам» российскому. Эксперты не указали, по каким конкретным параметрам «Армата» аналогична заброшенному немецкому проекту.

Немецкие специалисты отмечают, что новый танк был бы уже давно разработан, но после распада Советского Союза многие военные проекты были свернуты. По старым планам бундесвера замена Leopard 2 должна была бы поступить в войска самое позднее к 2015 году.

Издание напоминает, что решение о разработке нового танка должно быть принято немецкими властями к 2018 году. Использование Leopard 2 планируется прекратить к 2030 году.

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Справка. Танк Т-14 «Армата» был разработан нижнетагильским Уралвагонзаводом. Его главной отличительной чертой является дистанционно управляемая орудийная башня и автоматизированная система заряжания. Экипаж из трех человек помещается в отдельной бронированной капсуле, изолированной от боезапаса. Прототип «Арматы» был впервые представлен на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года.