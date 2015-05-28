Фирташ останавливает работу двух своих заводов

«В связи с системным и беспрецедентным давлением на бизнес Ostchem (химический холдинг группы) со стороны депутатов «Народного фронта» и их представителей во власти, Group DF объявляет об остановке предприятий Ostchem – черкасского «Азота» и «Ривнеазота», - говорится в сообщении.

Кроме того, в компании заявляют о преднамеренной фабрикации ряда уголовных дел против должностных лиц предприятий Ostchem, а также называют незаконным арест принадлежащего заводам основного сырья – газа.

Напомним, 12 марта 2014 года олигарх Дмитрий Фирташ был задержан в Вене (Австрия) по обвинению в экономических преступлениях с целью возможной экстрадиции в США. Тогда же Group DF официально заявила, что "действия правоохранительных органов Австрии в отношении Дмитрия Фирташа не связаны ни с ситуацией в Украине, ни с деятельностью группы в Европе и Америке, а касаются инвестиционного проекта 2006 года".

Затем, 21 марта того же года, Фирташ был освобожден под рекордный залог в 125 млн евро.

30 апреля 2015 года Земельный суд Вены по уголовным делам отказал в запросе Минюста США об экстрадиции Фирташа.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Кабинет министров обратился в суд с требованием арестовать 500 млн куб. м газа стоимостью 4,3 млрд грн, принадлежащие холдингу Osthem, по результатам расследования Генеральной прокуратурой сговора представителей компании и должностных лиц НАК «Нафтогаз Украины».

В тот же день Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Главного следственного управления МВД о наложении ареста на 500 млн куб. м природного газа группы компаний Ostchem.

Справка УНИАН. «Ривнеазот» является единственным производителем минеральных удобрений и адипиновой кислоты в западных регионах Украины. Предприятие выпускает аммиачную селитру, жидкий аммиак, аммиак водный технический, адипиновую кислоту, жидкий азот, кислород в баллонах, жидкую углекислоту, циклогексанон, кислород технический, сухой лед, жидкий азот и другое.

Читайте такжеЗа газовые долги российский банк может отобрать у Фирташа 4 химзавода - СМИ

Черкасский «Азот» – одно из крупнейших украинских химических предприятий Украины, специализируется на производстве минеральных азотных удобрений.

Холдинг Ostchem объединяет предприятия азотной химии Group DF олигарха Дмитрия Фирташа. Структуры Фирташа контролируют более 70% украинских облгазов, а также более половины отечественных химических предприятий.