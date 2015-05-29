«Запорожсталь» Ахметова отключают от электроснабжения за долги

По данным «Запорожстали», долг предприятия за электроэнергию перед «Запорожьеоблэнерго» составляет около 98 млн грн. При этом главной причиной накопления задолженности, согласно сообщению меткомбината, является долг государства перед ним по возмещению НДС – порядка 650 млн грн.

«Создаётся впечатление, что у комбината целенаправленно искусственным образом были вымыты оборотные средства перед проведением важных платежей. Такие действия со стороны власти можно рассматривать либо как непрофессионализм, который ведет к полному развалу экономики и убивает отечественные предприятия, либо такие действия следует расценивать как планомерную кампанию по уничтожению комбината и его трудового коллектива. Ощущение, что своей эффективной работой мы просто кому-то мешаем», - цитирует пресс-служба генерального директора «Запорожстали» Ростислава Шурму.

Читайте также"Метинвест" Ахметова объявил дефолт

Справка УНИАН. Запорожский металлургический комбинат является одним из крупнейших металлургических предприятий Украины. Комбинат производит чугун, слябы, разные виды проката. По ряду наименований продукции занимает монопольное положение на национальном рынке.

В 2014 году «Запорожсталь» увеличила чистую прибыль в 137 раз по сравнению с 2013 годом – до 1,121 млрд грн с 8,2 млн грн.

С 2012 года «Запорожсталь» входит в горно-металлургическую группу «Метинвест». В июле 2012 года Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы «Метинвест», выкупила у бизнес-группы «Индустриал» контрольный пакет акций «Запорожстали».