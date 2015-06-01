В Киеве открылся международный ферросплавный конгресс ИНФАКОН-14, право на проведение которого Украина получила в 2013 году.

Как передает корресподент УНИАН, об открытии конгресса заявил глава оргкомитета ИНФАКОН-14, председатель правления Запорожского завода ферросплавов Павел Кравченко.

«За 40-летний период своей истории конгрессы ИНФАКОН стали наиболее значительными форумами ученых и специалистов в области производства ферросплавов», - сказал Кравченко.

По его словам, конгресс, проходящий в Киеве, является 14-м по счету (проводится с 1 по 3 июня), а его девиз: «Энергоэффективность и экологичность – будущее мировой ферросплавной промышленности». «Мы надеемся, что именно такой подход будет ключевым в тематике конгресса», - добавил Кравченко.

По словам главы оргкомитета, в этом году конгресс собрал участников и гостей из 23 стран, которые заслушают 102 доклада. При этом все доклады прошли рецензирование, для чего была привлечена большая группа международных экспертов, сообщил Кравченко.

По словам Кравченко, 4 июня участники конгресса смогут посетить Никопольский завод ферросплавов, Побужский ферроникелевый комбинат, где ознакомятся с энергоэффективностью и охраной окружающей среды на предприятиях.

В свою очередь, глава Международного ферросплавного конгресса Ник Барза заявил, что очень рад, что Украина проводит конгресс на высоком организационном уровне.

Также в ходе открытия конгресса было обнародовано письмо президента Национальной академии наук Украины Бориса Патона, который отметил, что украинская ферросплавная промышленность успешно развивается и делает весомый вклад в экономику Украины.

«Уверен, что международный ферросплавный конгресс ИНФАКОН-14 станет важной вехой на пути развития мировой ферросплавной индустрии», - подчеркнул Патон.

Как сообщал УНИАН, право провести ИНФАКОН-14 Украина получила в 2013 году во время 13-го конгресса в Казахстане.

Международные конгрессы ИНФАКОН проводятся с 1974 года. Они являются наиболее авторитетными форумами специалистов ферросплавной промышленности, позволяющими оценить уровень техники и технологий в процессах ферросплавных переделов, определить перспективные направления развития отрасли в целом, отдельных производителей в частности, получить наиболее полную и актуальную техническую и технологическую информацию, включая данные о новейших разработках в сферах технологического оборудования, электропечестроения, шлакопереработки, газоочистки, энергоэффективности.

В ИНФАКОНЕ участвуют страны Евросоюза, Казахстан, Норвегия, Турция, Украина, Финляндия и страны Южной Африки.

Производством ферросплавов в Украине занимаются Никопольский, Запорожский, Стахановский ферросплавные заводы и Побужский ферроникелевый комбинат. Эта продукция экспортируется в страны СНГ, ЕС, Азии и Африки.