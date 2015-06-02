Украина просит США возобновить систему преференций и отменить антидемпинговые меры

Украина просит США возобновить генеральную систему преференций для своих товаров, которая подразумевает применение сниженных тарифов и налоговых ставок, сообщила торговый представитель Украины Наталья Мыкольская на своей странице в Twitter.

«Открытие рынка США для товаров из Украины: требуется скорейшее восстановление генеральной системы преференций», - написала она.

Также торгпред подчеркнула необходимость отмены антидемпинговых мер, действующих в отношении украинских товаров со стороны США.

«Нужно отменить действующие антидемпинговые меры (некоторые применяются с 1990-х)», - отметила Мыкольская.

Как сообщал УНИАН, Украинско-американский совет по торговле и инвестициям, прекративший свою деятельность три года назад, 21 мая возобновил работу.

Читайте такжеУкраина просит США снять антидемпинговые пошлины для металлургов

На заседании рассматривались вопросы защиты интеллектуальной собственности, ликвидации двухсторонних торговых барьеров и доступа украинских товаров на американский рынок.

Кроме того, на июль текущего года запланирован Украинско-американский бизнес-саммит (US-Ukraine Business Summit), который пройдет в Вашингтоне.

Справка УНИАН. Генеральная система преференций определяет преференциальные тарифные условия для отдельных товаров, экспортируемых из развивающихся стран (страны-бенефициары) в развитые страны (страны-доноры).

Гарантированные этой системой льготы могут выражаться в частичном или полном освобождении от ввозной таможенной пошлины.