Электроэнергия для промышленности подорожала в среднем на 4%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 1 июня 2015 года увеличила розничные тарифы на электроэнергию для энергоснабжающих предприятий в среднем на 4%.

Согласно постановлению НКРЭКУ от 26 мая, тариф на электроэнергию для потребителей первого класса напряжения (35 кВ и выше) в июне составит 125,45 коп. за кВт/ч (рост 5% по сравнению с маем). Для потребителей второго класса напряжения (меньше 35 кВ) с 1 июня тариф составит 143,05 коп. за кВт/ч (рост 3,3%).

Как сообщал УНИАН, НКРЭКУ 26 февраля 2015 года утвердила решение о повышении минимальноготарифа на электроэнергию для населения на 19% с 1 апреля 2015 года и в 3,5 раза – среднего тарифа до марта 2017 года.