В Украине с 2016 года отменяют обязательную сертификацию транспорта
Кроме того, из списка обязательных к сертификации исключены моющие средства, велосипеды и детские коляски, металлическая и фарфоровая посуда, товары легкой и пищевой промышленности
Министерство экономического развития и торговли исключило ряд товарных позиций из списка обязательных к сертификации на территории Украины, включая транспортные средства и комплектующие.
Соответствующий приказ размещен на сайте Минэкономразвития.
При этом для транспортных средств приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
Кроме того, из списка исключены моющие средства, велосипеды и детские коляски, металлическая и фарфоровая посуда, товары легкой и пищевой промышленности.
Сертификация не потребуется также для группы промышленных товаров, включающей малогабаритные тракторы (с 1 января 2016 года), сварочное оборудование, трубы и баллоны, химические источники электричества и трубопроводную арматуру.
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Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли отменило обязательную сертификацию автомобильных бензинов, дизельного, корабельного и котельного топлива.