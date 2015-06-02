В Украине с 2016 года отменяют обязательную сертификацию транспорта

Министерство экономического развития и торговли исключило ряд товарных позиций из списка обязательных к сертификации на территории Украины, включая транспортные средства и комплектующие.

Соответствующий приказ размещен на сайте Минэкономразвития.

При этом для транспортных средств приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

Кроме того, из списка исключены моющие средства, велосипеды и детские коляски, металлическая и фарфоровая посуда, товары легкой и пищевой промышленности.

Сертификация не потребуется также для группы промышленных товаров, включающей малогабаритные тракторы (с 1 января 2016 года), сварочное оборудование, трубы и баллоны, химические источники электричества и трубопроводную арматуру.

Читайте такжеПродажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-апреле рухнули на 76%

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли отменило обязательную сертификацию автомобильных бензинов, дизельного, корабельного и котельного топлива.