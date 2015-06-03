США ищут замену российским ракетным двигателям

Конкурс на разработку новых ракетных двигателей вместо российских РД-180, использующихся сейчас для запуска американских военных и разведывательных спутников, стартовал в США, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Reuters.

Заявки на участие должны быть поданы до 23 июня, заявил руководитель центра космических и ракетных систем ВВС США генерал-лейтенант Самуэль Гривз. По его словам, правительство рассчитывает на то, что выделяемые на эти цели $160 млн будут распределены между четырьмя участниками в сентябре.

Программа, отметил Гривз, разработана в формате частно-государственного партнерства и предусматривает покрытие трети расходов за счет собственных фондов компаний. Эти инвестиции в перспективе откроют компаниям доступ к сервисным контрактам для запуска военных и разведывательных спутников.

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Российские РД-180, которые производит «Энергомаш», для запуска ракет-носителей Atlas 5 использует компания United Launch Alliance (ULA) – СП Boeing и Lockheed Martin. В ULA ожидают конкуренции со стороны частной компании SpaceX, которая на прошлой неделе сертифицировала ракеты Falcon 9 для запуска американских военных спутников.

За право на разработку ракетных двигателей, как ожидается, будет бороться также Aerojet Rocketdyne Holdings. К 2030 г. США могут потратить на запуск военных и разведывательных спутников около $70 млрд, указывал Bloomberg.

США надеются, что смогут решить «экстренную задачу» по импортозамещению российских двигателей к 2019 г. и таким образом смогут реализовать запрет на военно-техническое сотрудничество с Москвой, введенный Вашингтоном после аннексии Крыма.