Россия не может достроить корабли для ВМФ из-за отсутствия украинских комплектующих

Россия не может завершить строительство ряда кораблей для нужд Военно-морского флота в связи с отсуствием поставок газотурбинных агрегатов из Украины, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

"Из-за прекращения поставки (газотурбинных агрегатов - ТАСС) мы не можем достроить надводные корабли для ВМФ", - сказал Рогозин.

Читайте такжеСанкции не достигли цели изменить курс РФ, но они заставляют ее платить цену за действия в Украине - ПайферПо его словам, в рамках плана импортозамещения в России планируется развернуть производство по 186 позициям, которые ранее производились в Украине. "Это, прежде всего, - газотурбинные агрегаты", - подчеркнул вице-премьер.

"Мы планируем завершить эту работу (по импортозамещению) до 2018 года", - уточнил он.

Украинскими газотурбинными установками оснащаются, в частности, фрегаты типа "Адмирал Григорович" и "Адмирал Горшков".

Ранее пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) сообщила, что головной сторожевой корабль "Адмирал Григорович", построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", будет передан флоту в августе 2015 года. Теперь сроки перенесены.