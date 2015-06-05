"Метинвест" Ахметова за три месяца сократил выручку на 38%

Горно-металлургическая группа «Метинвест» по итогам первого квартала текущего года сократила выручку на 38% - до 1,8 млрд долл. и показатель EBITDA на 61% - до 341 млн долл. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщается в пресс-релизе группы, подготовленном на основании предварительных финансовых результатов.

«В первом квартале 2015 года консолидированная выручка «Метинвеста» снизилась на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основном это обусловлено снижением продаж плоского проката - объем продаж составил 329 млн долл., длинномерного проката – объем продаж составил 230 млн долл., железорудной продукции – 310 млн долл., полуфабрикатов – 162 млн долл., а также коксохимической продукции с объемом продаж 38 млн долл., - говорится в пресс-релизе. - На металлургический дивизион группы пришлось 78% внешних продаж против 76% в 1-м квартале 2014 года, на горнодобывающий дивизион – 22% против 24% в 1-м квартале 2014 года».

Читайте также"Метинвест" Ахметова договорился об отсрочке выплаты части долгов

При этом сокращение показателя EBITDA, согласно пресс-релизу, произошло из-за снижения себестоимости сырья вследствие уменьшения объемов потребления и снижения рыночных цен из-за девальвации гривни, а также роста затрат на электричество вследствие повышения тарифов.

В группе отмечают, что приведенные данные являются предварительными и могут отличаться от финального финансового отчета группы, который будет подготовлен в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Справка УНИАН. Группа «Метинвест» - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали.

С середины июля 2014 года предприятия «Метинвеста», находящиеся на востоке Украины, работают с перебоями из-за боевых действий.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа «Смарт-холдинг» Вадима Новинского (23,76%).

Группа в 2014 году сократила чистую прибыль в 2,5 раза по сравнению с 2013 годом - до 159 млн долл. с 392 млн долл.