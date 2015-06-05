Яценюк обещает забрать у Фирташа два химзавода в случае непогашения долгов за газ

Правительство может национализировать предприятия «Ривнеазот» и черкасский «Азот», принадлежащие украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, в случае, если эти компании не погасят задолженность за потребленный газ.

Об этом сказал в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Долги этих двух предприятий перед НАК «Нафтогаз Украины» превышают 6 млрд грн.

"Эти заводы закрыты по той простой причине, что эта организованная преступная группировка должна государству 6 млрд грн. Если компании не рассчитаются за газ с НАК, эти компании перейдут в госсобственность, и государство будет давать работу и в Ривне, и в Черкассах", - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, 28 мая международная группа компаний Group DF украинского олигарха Дмитрия Фирташа заявила об остановке работы входящих в нее предприятий – черкасского «Азота» и «Ривнеазота».

29 апреля премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Кабинет министров обратился в суд с требованием арестовать 500 млн куб. м газа стоимостью 4,3 млрд грн, принадлежащие холдингу Osthem, по результатам расследования Генеральной прокуратурой сговора представителей компании и должностных лиц НАК «Нафтогаз Украины».

В тот же день Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Главного следственного управления МВД о наложении ареста на 500 млн куб. м природного газа группы компаний Ostchem.

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Справка УНИАН. «Ривнеазот» является единственным производителем минеральных удобрений и адипиновой кислоты в западных регионах Украины. Предприятие выпускает аммиачную селитру, жидкий аммиак, аммиак водный технический, адипиновую кислоту, жидкий азот, кислород в баллонах, жидкую углекислоту, циклогексанон, кислород технический, сухой лед, жидкий азот и другое.

Черкасский «Азот» – одно из крупнейших украинских химических предприятий Украины, специализируется на производстве минеральных азотных удобрений.

Холдинг Ostchem объединяет предприятия азотной химии Group DF олигарха Дмитрия Фирташа. Структуры Фирташа контролируют более 70% украинских облгазов, а также более половины отечественных химических предприятий.