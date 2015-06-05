Президент Петр Порошенко хочет сделать Украину крупным мировым экспортером янтаря, большая часть которого на сегодняшний день добывается незаконным путем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

«Я инициировал закон, который должен, с одной стороны, обеспечить защиту экологии, защиту интересов государства, а с другой стороны – обеспечить работу тех, кто там работает. Закон прошел первое чтение. Суть закона – это упорядочение и выдача лицензий, соблюдение экологического законодательства теми, кто использует лицензии, и создание из Украины мощного экспортера янтаря для того, чтобы природные богатства страны не распродавались за бесценок», - сказал президент.

«Я думаю, что у нас это получится, и я ожидаю от Верховной Рады принятия этого закона в ближайшее время», - добавил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, в апреле 2015 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины «О добыче и реализации янтаря».

Принятие данного закона позволит снизит криминогенную обстановку в полесских районах Житомирской, Ривненской и Волынской областей, будет способствовать сокращению незаконной добычи янтаря.

Украина занимает второе место в мире по запасам янтаря, при этом отличается самым высоким в мире процентом янтаря ювелирного качества в залежах.