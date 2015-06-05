Порошенко хочет сделать Украину крупным мировым экспортером янтаря
Президент ожидает от депутатов принятия закона о добыче и реализации янтаря.
Президент Петр Порошенко хочет сделать Украину крупным мировым экспортером янтаря, большая часть которого на сегодняшний день добывается незаконным путем.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.
«Я инициировал закон, который должен, с одной стороны, обеспечить защиту экологии, защиту интересов государства, а с другой стороны – обеспечить работу тех, кто там работает. Закон прошел первое чтение. Суть закона – это упорядочение и выдача лицензий, соблюдение экологического законодательства теми, кто использует лицензии, и создание из Украины мощного экспортера янтаря для того, чтобы природные богатства страны не распродавались за бесценок», - сказал президент.
«Я думаю, что у нас это получится, и я ожидаю от Верховной Рады принятия этого закона в ближайшее время», - добавил Порошенко.
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Как сообщал УНИАН, в апреле 2015 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины «О добыче и реализации янтаря».
Принятие данного закона позволит снизит криминогенную обстановку в полесских районах Житомирской, Ривненской и Волынской областей, будет способствовать сокращению незаконной добычи янтаря.
Украина занимает второе место в мире по запасам янтаря, при этом отличается самым высоким в мире процентом янтаря ювелирного качества в залежах.