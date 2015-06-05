"Антонов" совместно с поляками создаст патрульный самолет на базе Ан-148

Единственный в Украине производитель самолетов государственное предприятие "Антонов" разработал проект патрульного самолета нового поколения на базе пассажирского самолета АН-148, реализация которого планируется совместно с польскими предприятиями.

Как сообщила пресс-служба предприятия, проект был представлен заместителем генерального конструктора Олегом Богдановым в ходе польско−украинского форума "Вестернизация самолетов «Ан»" в польском городе Быдгощ.

“Заместитель генерального конструктора Олег Богданов сделал доклад «Предложения по сотрудничеству между ГП «Антонов» и польскими компаниями по вестернизации самолетов семейств Ан−148, Ан−158 и Ан−178» и презентовал проект патрульного самолета нового поколения, который может быть создан совместно на основе регионального пассажирского самолета Ан−148”, - говорится в сообщении.

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Как отметили представители предприятия, для реализации проекта планируется создание польско−украинского консорциума, целью которого будет представление нового патрульного самолета министерствам обороны Украины и Польши.

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Как сообщал УНИАН, Ан-148 – региональный ближнемагистральный самолет, рассчитанный на перевозку 68 пассажиров. Дальность полета составляет 3,5 тыс. км, крейсерская скорость – 800-870 км/ч. Особенностью этого типа воздушных судов является высокое расположение двигателей, что позволяет самолету совершать взлеты и посадки даже на аэродромах с низким качеством покрытия. Современное бортовое оборудование делает возможным посадку машины в сложных метеорологических и ночных условиях.

"Антонов" в I квартале 2015 года увеличил чистую прибыль почти в 8 раз - до 330 млн грн, а по итогам 2014 года незначительно увеличил чистую прибыль по сравнению с 2013 годом до 39,3 млн грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие "Антонов" - единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.