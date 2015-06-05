Цены производителей промпродукции в мае незначительно снизились

Цены производителей промышленной продукции в Украине в мае 2015 года по сравнению с апрелем 2015 года снизились на 0,4%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Согласно сообщению, в годовом выражении (к маю 2014 года) цены производителей промпродукции в апреле 2015 года выросли на 42%.

С начала года, в январе-мае, цены производителей выросли на 22,7%.

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Как сообщал УНИАН, цены производителей промышленной продукции в Украине в апреле 2015 года по сравнению с мартом 2015 года выросли на 4%.

В целом за 2014 год зафиксирован рост цен производителей промпродукции на 31,8%.