В России угрожают Украине судами из-за непоставки двигателей к военным кораблям

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации.

«Политическое руководство Украины в одностороннем порядке прекратило любые отношения в сфере ВТС и прекратило отгрузку продукции в адрес российских предприятий. В работе верфей «Объединенной судостроительной корпорации» такие недобросовестные действия сопредельного государства вызвали временные затруднения, связанные с оснащением строящихся фрегатов проектов 11356 и 22350 газотурбинными двигателями (ГТД). ОСК намерена требовать от украинской стороны исполнения уже оплаченных контрактов на поставку ГТД в судебном порядке», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что первые три сторожевых корабля пр. 11356 и первые два корабля пр. 22350 уже оснащены ГТД украинского производства. Последующие фрегаты обоих проектов будут оснащены энергоустановками российского производства с характеристиками, превосходящими украинские аналоги, заявили в ОСК.

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«Работа по этой задаче развернута рыбинским НПО «Сатурн», которое в кооперации с несколькими российскими промышленными предприятиями уже приступило к доработке существующих российских проектов газотурбинных установок. Выпуск первых российских двигателей такого типа намечен на конец 2017 - начало 2018 гг. Есть конкретные решения также и по производству редукторов для пропульсивных установок с ГТД на мощностях санкт-петербургского завода «Звезда», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, реагируя на российскую агрессию, 20 мая Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения о военно-техническом сотрудничестве с РФ от 26 мая 1993 года.

Верховная Рада 21 мая разорвала пять соглашений между правительствами Украины и РФ, касающихся военного сотрудничества между государствами.

В частности, ВР разорвала соглашение, подписанное 25 ноября 1995 года в Сочи и ратифицированное Верховной Радой 10 января 2002 года.

Также парламент денонсировал соглашение о транзите по территории Украины российский военных формирований, которые временно находятся на территории Молдовы.

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Кроме того, Верховная Рада денонсировала соглашения об организации военных межгосударственных перевозок и расчетов за них, о сотрудничестве в сфере военной разведки и разорвала соглашение о взаимной охране секретной информации.

По данным СМИ, в МИД РФ отмечают, что, денонсировав соглашение о транзите российских военных, Украина как один из участников Приднестровского урегулирования «перечеркивает все усилия» и демонстрирует свою незаинтересованность в налаживании мира.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Зоря-Машпроект» (Николаев) - известный в мире разработчик и производитель газотурбинного оборудования, монополист на рынке СНГ в сфере разработки и производства газовых турбин для кораблей военного флота. Оснащает газоперекачивающим оборудованием магистральные газопроводы, а также разрабатывает и поставляет газотурбогенераторы для нужд энергетики. Почти вся продукция предприятия экспортируется. Крупнейшие партнеры - РФ, Индия, КНР, страны Ближнего Востока.

С апреля 2011 года «НПКГ «Зоря-Машпроект» входит в состав госконцерна «Укроборонпром».