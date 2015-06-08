Украина совместно с Канадой создаст собственный разведывательный спутник

Как сообщила пресс-служба, соответствующие договоренности были достигнуты по итогам конференции и выставки CANSEC, которую провела Ассоциация безопасности и оборонной промышленности Канады в Оттаве.

"Обосновав необходимость оптического разведывательного спутника для Украины, украинская делегация достигла договоренностей о сотрудничестве с Канадой в рамках этого проекта", - говорится в сообщении.

В концерне также отметили, что помимо работы над данным проектом стороны обсудили условия углубления сотрудничества оборонно-промышленных комплексов двух стран.

Как сообщал УНИАН, в апреле текущего года "Укроборонпром" сообщил о достижении договоренностей между Украиной и Турцией об углублении сотрудничества в космической, авиационной и бронетанковой отраслях.

В начале марта текущего года "Укроборонпром" получил доступ к главному каталогу НАТО по логистике, что, по словам руководства концерна, позволит предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса выйти на европейский рынок вооружения. Уже в апреле в концерне заявили о планах в течение трех лет осуществить переход украинского оборонно-промышленного комплекса в производстве оружия на стандарты НАТО.

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Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» был создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят 135 предприятий ОПК Украины.