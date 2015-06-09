Украина снизила производство автомобилей почти в 12 раз

Согласно предварительным данным ассоциации, производство легковых автомобилей за отчетный период сократилось на 94,2% - до 1,26 тыс. шт. Выпуск коммерческих автомобилей сократился на 30% - до 505 единиц, а автобусов - на 50,3%, до 162 шт.

В мае текущего года производство автотранспорта на украинских заводах сократилось на 88,2% - до 442 шт. При этом относительно предыдущего месяца количество выпущенных авто сократилось на 21,5%.

Производство легковых автомобилей в мае по сравнению с маем прошлого года уменьшилось на 91,8% - до 289 шт., а относительно апреля на - 33,7%. При этом 100% легковых автомобилей произвел ЗАЗ, в апреле текущего года полностью возобновивший производство после приостановки выпуска автомобилей в конце 2014 года.

Майский объем производства коммерческих автомобилей сократился на 41,7% - 105 шт. Относительно апреля производство в данном сегменте выросло на 15,4%.

Читайте такжеВ Украине с 2016 года отменяют обязательную сертификацию транспорта

Производство автобусов в мае относительно мая прошлого года сократилось на 9,4% – до 48 шт., что, в то же время, на 33,3% больше, чем в апреле 2015 года.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укравтопром", производство автотранспорта в Украине в январе-апреле сократилось на 93,7% - до 1,485 тыс. единиц, а по итогам 2014 года - на 43%, до 28,751 тыс. авто.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский и Бориспольский автозаводы).