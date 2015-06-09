Россия запретила украинские стиральные порошки "Ушастый нянь" и "Лотос"

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ (Роспотребнадзор) с 15 июня запретила импорт в Россию продукции украинского предприятия "Винницапобутхим", выпускающего моющие средства "Лотос" и "Ушастый нянь".

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

"Согласно проведенной специалистами ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" экспертизы, детские моющие средства "Ушастый нянь" производства украинского ЧАО "Винницапобутхим" не соответствуют гигиеническим требованиям по индексу токсичности", — заявили в Роспотребнадзоре.

"С 15 июня ввоз этих средств на территорию России запрещен", — подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что запрет коснется не только детских товаров, а всех моющих и чистящих средств производства украинского предприятия ЧАО "Винницапобутхим". Предприятие, в частности, производит стиральные порошки "Лотос".

Как сообщал УНИАН, с 23 марта 2015 года Роспотребнадзор запретил импорт чистящих и моющих средств выпущенных украинской компанией «СК Джонсон» (входит в американскую SC Jonson), которая поставляет продукцию под брендами Raid, "Туалетный утенок", "Мистер Мускул", Kiwi (крем для обуви), Glade (освежители воздуха).

С 9 мая Роспотребнадзор запретил ввоз на территорию России женских гигиенических прокладок и тампонов производства "Проктер энд Гембл Украина".