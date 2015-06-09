СМИ: закупки Украиной угля с оккупированного Донбасса были согласованы еще в Минске

Об этом в своем расследовании пишет издание INSIDER.

Издание сообщает, что закупка донбасского угля Украиной – взаимовыгодный процесс. Самопровозглашенным республикам некуда девать этот ресурс, а в украинских генерирующих компаниях просто нет денег для импорта антрацитов в необходимых объемах.

«Судя по всему, договоренности о схемах поставки угля были достигнуты в ходе «минских переговоров»», - пишет издание.

Журналисты также ссылаются на топ-менеджера крупной энергетической группы в Украине. "С украинской стороны угольную схему курируют Игорь Кононенко и бизнесмен Константин Григоришин. Похоже, "в теме" и глава АП Борис Ложкин", - рассказал он на условиях анонимности.

"Договоренность о поставках достигнута на уровне первых лиц, - рассказал участник рынка в "ДНР". – Балабанов (донецкий бизнесмен – ред.) - такой же исполнитель, как и мы. Когда ставят задачу, мы везем".

В то же время, со ссылкой на свои источники издание сообщает, что Игорь Балабанов, который возглавил компанию "Центрэнерго" после скандала с импортом южноафриканского угля, был назначен по протекции Игоря Кононенко, руководителя фракции БПП в парламенте и бывшего бизнес-партнера президента.

По информации журналистов, для "Центрэнерго" уголь имеют право завозить пять юрлиц. Три из них – Змиевская, Трипольская и Углегорская станции, входящие в генерацию.

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«Основных поставщиков два – по количеству республик. Это госпредприятие "Луганскуголь", которое возглавляет "замминистра энергетики ЛНР" Вадим Слива и "Шахта им. Киселева", которая раньше входила в государственное объединение "Торезантрацит", но уже несколько лет, как ликвидирована», - пишет издание. И добавляет, что вместе с украинской регистрацией, "Шахта им. Киселева" имеет регистрацию, выданную органами "ДНР".

Журналисты издания сообщают, что "Шахта им. Киселева" за предыдущие месяцы отгрузила для "Центрэнерго" около 350 тысяч тонн угля и заключила договор на поставку еще 1,2 млн тонн антрацитов. "Центрэнерго", в свою очередь, заплатило предприятию около 100 млн грн за поставленный уголь. Согласно установленой Минэнергоугля цене в 1100 грн за тонну, эта сумма соответствует около 90 тыс. тонн угля.

Интересно, что часть этих средств – около 20 млн грн – через подставную компанию были перечислены фирмам "Риолан" (4,7 млн грн), "Раунер" (14,2 млн грн) и "Брон плюс" (1,6 млн грн).

В "ДНР" утверждают, что названные компании обналичивают средства в пользу украинских силовых ведомств. "Риолан" - это компания СБУ, "Раунер" - МВД, "Брон плюс" - ГФС. Курирует весь процесс Администрация президента, - пояснил изданию участник рынка в "ДНР", не пожелавший называть себя. - Вся проблема в том, что эти ведомства не могут поделить квоты между собой".