Китайцы раскритиковали российский танк "Армата"

19:09, 09 июня 2015
Промышленность
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Китайский производитель вооружений Norinco подверг критике новейший российский танк четвертого поколения «Армата». В Китае считают, что российская разработка уступает китайскому танку VT-4 в маневренности и огневой мощи

REUTERS

Т-14 «Армата», разработанный Уралвагонзаводом, проигрывает основному боевому танку третьего поколения VT-4 (MBT-3000) по ряду параметров, утверждает его производитель, компания Norinco. В частности, китайцы полагают, что их продукция превосходит российского конкурента по маневренности, качеству автоматики, системам управления огнем, и к тому же дешевле, пишет РБК со ссылкой на China's Daily — англоязычный портал официального органа ЦК КПК «Жэньминь Жибао».

Издание ссылается на публикацию в аккаунте Norinco в мобильном мессенджере WeChat, который компания использует для размещения материалов, не подходящих для корпоративного сайта по дипломатическим причинам. В статье говорится, что российский основной боевой танк третьего поколения Т-90С (экспортный вариант) может конкурировать лишь с китайским танком VT-1 (ZTZ-96), а его новейшая модификация Т-90АМ «Прорыв» не имеет значительных улучшений. В Norinco считают, что именно конкуренция со стороны VT-4 заставила Россию приступить к разработке «Арматы».

«Трансмиссия в Т-14 недоработана, как мы убедились на примере неисправности, выявленной во время репетиции парада Победы», — сказано в публикации. Компания отмечает, что «VT-4 никогда не сталкивался с подобными проблемами». Китайские танки «имеют систему управления огнем мирового уровня, которую русские только пытаются доделать», отмечается в статье.

Проблемы с маневренностью, по мнению китайских экспертов, вызваны у «Арматы» ее двигателем, который предположительно плохо охлаждается и сложен в обслуживании. При мощности в 1200 лошадиных сил и боевом весе, не уступающем T-90A, динамические характеристики Т-14 далеки от оптимальных, говорится в статье. В отношении инцидента с заглохшей «Арматой» на репетиции парада Победы китайские эксперты полагают, что у танка сломалась коробка передач, так как тягач не смог его сдвинуть с нескольких попыток.

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В материале также подвергаются сомнению характеристики огневой мощи Т-14. Китайские эксперты отмечают, что увеличение эффективности стрельбы гладкоствольной пушки, использованной в «Армате», представляется сомнительным. Они подчеркивают, что, по их данным, Россия не совершила значительных прорывов в создании новых материалов для 125-мм гладкоствольных орудий, в повышении мощности боеприпасов и в других аспектах, а поэтому затруднительно ждать от пушки Т-14 чего-то особого. Вместе с тем отсутствие экипажа в орудийной башне следует рассматривать как прогресс, поскольку это упрощает ее конструкцию, сказано в материале.

В Norinco также отмечают недостатки системы управления огнем российской разработки, указывая, в частности, на недоработанность оптической системы наведения. В целом, говорится в статье, огневая мощь Т-14 значительно меньше, чем VT-4.

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Китайские танкостроители также обратили внимание на ценовой аспект. Они напомнили, что «Армата» оказалась самым дорогим из российских танков и сравнима по цене с американской машиной M1 Abrams, которая стоит не менее $6 млн за единицу. В статье говорится, что поскольку доработка Т-14 еще не закончена, его стоимость неизбежно вырастет еще больше, что в случае его выпуска на внешний рынок может отпугнуть традиционных российских партнеров, привыкших к иной ценовой политике.

В связи с вышеизложенным Norinco отмечает, что в условиях снижения мирового спроса на танки потребителям имеет смысл переключиться на китайскую продукцию, которая дешевле российской, американской или европейской, но не уступает им по качеству.

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