Украина и Германия договариваются о сотрудничестве в космической сфере

Как сообщила пресс-служба Государственного космического агентства Украины (ГКАУ), переговоры об активизации сотрудничества между странами прошли в ходе первого заседания совместного рабочего органа ГКАУ и Немецкого аэрокосмического центра (DLR) в Киеве 9 июня.

Согласно сообщению, в ходе заседания стороны также обговорили перспективы реализации совместных проектов при поддержке программы ЕС "Горизонт-2020", сотрудничество в сфере космических технологий, дистанционного зондирования Земли и совместного создания ракетной техники.

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Глава ГКАУ Олег Уруский в ходе заседания отметил, что сейчас Украина меняет свою стратегию космической деятельности на сотрудничество с западными партнерами.

"ГКА Украины кардинально меняет стратегию космической деятельности и наш вектор сегодня направлен на Запад. Надеемся на поддержку Германии в реализации планов по обретению Украиной членства в Европейском космическом агентстве", - цитирует пресс-служба слова Уруского.

Как отметили представители ведомства, согласно принятым договоренностям сторон, переговоры о сотрудничестве будут продолжены в ходе встречи глав ГКАУ и DLR в ходе международного авиакосмического салона Le Bourget-2015, а также украинско-немецкого авиационно-космического форума, которые пройдут в июне в Париже и Берлине.

Как сообщал УНИАН, из-за отсутствия заказов «Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова» («Южмаш»), единственный производитель ракет-носителей и спутников в Украине, в феврале приостановил работу части подразделений.

Как отмечают в государственном концерне "Укроборонпром", Украина ведет активные переговоры о сотрудничестве с другими странами для восстановления космической отрасли. В частности, в концерне сообщили, что между Украиной и Канадой достигнуты договоренности о сотрудничестве в создании разведывательного спутника для Украины. Ранее, в апреле, в "Укроборонпроме" сообщили о начале новых совместных проектов в космической отрасли между Украиной и Турцией.