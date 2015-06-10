Зампредседатель Фонда госимущества возглавил набсовет "Турбоатома"

Об этом сообщается в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, наблюдательный совет «Турбоатома» принял данное решение на своем заседании 9 июня.

Кроме того, госкомпания также назначила заместителем главы набсовета Валентину Кальниченко.

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Как сообщалось, в конце апреля на собрании акционеров был утвержден состав набсовета «Турбоатома». В его состав вошли Дмитрий Парфененко, Валентина Кальниченко, Зоя Крипиневич, Наталия Харина и Елена Уманская. При этом предполагалось, что председатель набсовета будет избран на первом заседании совета.

«Турбоатом» в 2014 году увеличил чистую прибыль по сравнению с 2013 годом на 9% - до 637,4 млн грн.

Удельный вес экспорта за 2014 год в общем объеме реализации составил 69%.

Справка УНИАН. «Турбоатом» производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытания турбин и отгрузки. В структуру «Турбоатома» входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования.

Управление государственной частью акций «Турбоатома» осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций компании.