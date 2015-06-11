Казахстан завершил переговоры о вступлении в ВТО, длившиеся 19 лет

Казахстан завершил переговоры, продолжавшиеся 19 лет, об условиях вступления во Всемирную торговую организацию, передают "Новости Казахстана" со ссылкой на пресс-службу ВТО.

По информации Организации, 22 июня пакет документов о присоединении будет представлен для «формального одобрения членами Рабочей группы по вступлению», а затем передан на утверждение Генерального совета организации.

Читайте такжеКазахстан и Саудовская Аравия обсуждают создание исламского банка «Я поздравляю страны-члены ВТО и правительство Республики Казахстан с этим историческим шагом», — заявил генеральный директор организации Роберту Азеведу. «Я ожидаю момента, когда смогу приветствовать Казахстан в ВТО», — отметил он.

Как отмечает пресс-служба ВТО, «сложность и уникальность» процесса вступления Казахстана обусловлена необходимостью проведения переговоров по тарифам, связанным с его членством в Евразийском экономическом союзе.

Казахстан подал заявку на вступление 29 января 1996 года.