АИНПУ призывает власть помочь развитию промышленной инфраструктуры в Украине

Ассоциация индустриальных парков Украины (АИНПУ) призвала Министерство экономического развития и торговли посодействовать в создании и функционировании индустриальных парков для развития современной промышленной инфраструктуры в стране, сообщается в обнародованном пресс-релизе ассоциации.

Согласно сообщению, несмотря на то, что Закон «Об индустриальных парках» был принят ещё в 2012 году, на сегодняшний день индустриальные парки фактически «лишены реальной государственной поддержки, что важно на начальных этапах их формирования».

«На практике не поддержан ни один проект по обустройству внешней инфраструктуры, что является общепринятой мировой практикой. До сих пор не внесены изменения в действующий закон с целью совершенствования организации работы и снятия барьеров для привлечения управляющих компаний, из-за чего большинство созданных индустриальных парков не функционирует», - говорится в сообщении.

Также в ассоциации отмечают, что сейчас практически приостановлено создание новых индустриальных парков в связи с тем, что после передачи функций ликвидированного Госинвестпроекта новому регулятору (Минэкономразвития) до сих пор не было создано ответственное структурное подразделение для обеспечения соответствующих функций.

«В свою очередь, это делает невозможным выполнение статьи 24 закона относительно статуса управляющей компании индустриального парка. Такая ситуация крайне негативно сказывается на состоянии инвестиционной среды, порождает неуверенность инициаторов создания индустриальных парков, вызывает озабоченность и недоверие инвесторов к Украине», - говорится в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, ранее АИНПУ призвала Верховную Раду, Кабинет министров и Администрацию президента внести изменения в законодательство и создать необходимые условия для развития индустриальных парков, что позволит стимулировать приток иностранных инвестиций в страну.

Справка УНИАН. Индустриальный парк - это специально организованная для размещения новых производств территория, обеспеченная энергоносителями, инфраструктурой, необходимыми административно-правовыми условиями, управляемая специализированной компанией. На сегодняшний день в реестр индустриальных парков Украины включено уже 12 индустриальных парков.