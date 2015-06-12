Самолеты "Антонова" летят на авиавыставку в Париж

Единственный в Украине производитель самолетов государственное предприятие "Антонов" на международной авиавыставке в Париже представит свою последнюю разработку Ан-178 и проект легкого многоцелевого транспортного самолета нового поколения Ан-132, сообщила пресс-служба предприятия.

Согласно сообщению, презентация проектов пройдет в рамках авикосмического салона Le Bourget-2015, который пройдет с 15 по 21 июня 2015 года.

Как отметили представители "Антонова", проект нового Ан-132 создан для замены уже известных самолетов Ан-32 и Ан-26, и будет использоваться для транспортировки различных грузов массой более 9 тонн на ближне- и средне магистральных маршрутах.

"Этот проект будет реализован совместно с партнерами из Королевства Саудовская Аравия при участии ведущих авиационных компаний из разных стран мира, в том числе Pratt&Whitney Canada, General Electric, Honeywell, Liebher и Hamilton Sundstrand", - говорится в сообщении.

По оценкам предприятия, потребность рынка в самолетах типа Ан-132 на ближайшие 20 лет составляет около 900 единиц, а в самолетах типа Ан-178 - 1100 единиц.

Как сообщал УНИАН, "Антонов" 7 мая начал летные испытания нового транспортного самолета Ан-178, торжественная выкатка которого состоялась в начале апреля текущего года. По оценкам руководства "Антонова", озвученным в ходе презентации самолета, потребность авиарынка в сегменте грузовых самолетов типа Ан-178 на период до 2032 года составляет 200 единиц. Компания подписала соглашения на поставку 12 новых Ан-178 в Азербайджан и Китай.

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"Антонов" в I квартале 2015 года увеличил чистую прибыль почти в 8 раз - до 330 млн грн, а по итогам 2014 года незначительно увеличил чистую прибыль по сравнению с 2013 годом - до 39,3 млн грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие "Антонов" - единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.