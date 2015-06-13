"Укроборонпром" за неделю уволил уже второго директора бронетанкового завода

Руководство ГК «Укроборонпром» приняло решение сменить руководителя ГП «Львовский бронетанковый завод» Александра Остапца из-за невыполнения производственных планов на предприятии.

Об этом сообщил первый заместитель генерального директора концерна Сергей Пинькас, передает пресс-служба ведомства.

В частности, речь идет о задержках в налаживании полноценного серийного производства бронемашин «Дозор-Б» с марта.

«У новой команды «Укроборонпрома» очень простая философия: не выполняешь поставленных перед тобой задач – освободи соответствующую должность. Соблюдение производственных планов – это личная ответственность руководителя любого из наших предприятий», - подчеркнул чиновник.

Исполняющим обязанности директора Львовского бронетанкового завода назначен главный инженер Виктор Андрощук.

Как отметил Пинькас, в отношении экс-руководителя Остапца «Укроборонпром» неоднократно фиксировал проблемные ситуации. По результатам проведенной очередной проверки было выявлено срыв производственных графиков.

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Напомним, на этой неделе был изменен руководителя еще одного бронетанкового предприятия – ГП «Завод им. В.А. Малышева». Свой пост покинул Николай Белов, а исполняющим обязанности назначили главного инженера Александра Шейко.